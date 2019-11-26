Игорь Никитин – о победе над «Трактором»: Было непросто, но победа есть победа Встреча прошла в Челябинске.

Загрузка... Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы над «Трактором» (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. «Получился тяжелый матч, пропустили в третьем периоде гол необязательный. Было непросто, но победа есть победа. Ребята проявили характер, хорошо отработали, мы довольны, готовимся дальше», – цитирует специалиста «Чемпионат». ЦСКА – лидер Западной конференции. У команды 45 очков. «Трактор» занимает последнее место на Востоке, набрав 24 очка.