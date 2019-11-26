«Северсталь» в овертайме проиграла рижскому «Динамо» - Советский спорт
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26 ноября 2019 21:18ХоккейШарафудинов Виктор

«Северсталь» в овертайме проиграла рижскому «Динамо»

Клуб из Череповца уступил 1:2 на своей площадке в матче КХЛ.

В основное время «Северсталь» и рижское «Динамо» обменялись заброшенными шайбами, но победителя не выявили. На 10-й минуте счет открыл нападающий хозяев Богдан Якимов, на 36-й отличился канадский легионер рижан Брэндон Макмиллан.

Но уже на 30-й секунде овертайма точный бросок Александра Протаповича принес «Динамо» победу. «Северсталь» проиграла в третий раз подряд.

Клуб из Череповца идет на последнем месте Западной конференции, набрав 25 очков в 32 играх. Рижское «Динамо» занимает десятую строчку (27 очков в 33 встречах).

28 ноября «Северсталь» примет дома «Адмирал». «Динамо» 30 ноября сыграет в Риге против СКА.

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