«Адмирал» обыграл в Минске «Динамо», уступая в две шайбы по ходу матча Клуб из Владивостока в овертайме одержал третью победу подряд.

Загрузка...

Хоккеисты минского «Динамо» вели 2:0 по итогам второго периода. На восьмой минуте шайбу забросил Андрей Костицын, а на 19-й – Шейн. «Адмирал» не сдался и свел основное время вничью стараниями Маркуса Юнга. Шведский нападающий по ходу второго периода оформил дубль (29-я минута в большинстве и 35-я).

В овертайме Костицын заработал удаление, и Юрий Петров воспользовался ситуацией, в большинстве став автором победного гола «Адмирала» (64).

У минского «Динамо» четыре поражения в пяти последних встречах. Команда идет занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции (26 очков в 31 матче).

«Адмирал» на Востоке идет четвертым, набрав 38 очков в 30 играх.

28 ноября «Адмирал» сыграет в гостях с «Северсталью», а на следующий день 29 ноября минское «Динамо» встретится в Ярославле с «Локомотивом».