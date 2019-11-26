«Амур» проиграл «Йокериту» - Советский спорт
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26 ноября 2019 21:54Хоккей

«Амур» проиграл «Йокериту»

В Хельсинки состоялся матч КХЛ.

Финский «Йокерит» выиграл у клуба из Хабаровска со счетом 4:1.

У хозяев дубль сделал Микко Лехтонен (8-я и 54-я минуты), а также по шайбе на брата забросили Антти Пильстрем (38-я) и Йон Норман (46-я). Примечательно, что три из четырех своих голов финны организовали в большинстве. В равных составах забрасывал только Пильстрем.

Единственный гол «Амура» на счету Дмитрия Коробова (26-я минута).

У «Йокерита» три победы в последних четырех встречах. Клуб из Хельсинки идет седьмым в Западной конференции.

«Амур» занимает предпоследнее 11-е место на Востоке (28 очков в 31 матче).

29 ноября «Йокерит» примет дома «Сибирь». «Амур» 30 ноября сыграет в Хабаровске со «Спартаком».

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