35 сэйвов Худобина не спасли «Даллас» в игре против «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своем льду обыграл «Даллас» со счетом 3:0.
«Старз» не удалось обновить клубный рекорд по продолжительности победной серии, остановившись на отметке в 7 матчей.
«Блэкхокс» победили впервые за 4 встречи.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» - «Даллас» - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Саад, 12 — 1:0; Кейн, 51 — 2:0; Мерфи, 58 — 3:0.
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