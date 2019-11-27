35 сэйвов Худобина не спасли «Даллас» в игре против «Чикаго» У «Старз» прервалась победная серия.

Новости СМИ2 В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своем льду обыграл «Даллас» со счетом 3:0. «Старз» не удалось обновить клубный рекорд по продолжительности победной серии, остановившись на отметке в 7 матчей. «Блэкхокс» победили впервые за 4 встречи. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам. НХЛ

Регулярный чемпионат «Чикаго» - «Даллас» - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Саад, 12 — 1:0; Кейн, 51 — 2:0; Мерфи, 58 — 3:0.