ФХР: WADA или МОК не могут отменить решение о месте проведения чемпионата мира Россия готовится принять три чемпионата мира.

Федерация хоккея России готова отстаивать право проведения чемпионатов мира, несмотря на решение комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия (РУСАДА), что не позволяет проводить международные турниры на территории страны.

«Решение о месте проведения чемпионатов мира по хоккею принимается ИИХФ и не может быть отменено WADA или МОК в одностороннем порядке, – приводят «Известия» слова источника в ФХР. – Россия будет продолжать подготовку к трем чемпионатам мира, и при необходимости мы будем отстаивать в ИИХФ проведение соревнований в стране».

На 2021 год в Уфе запланирован женский чемпионат мира, в 2023 году Новосибирск и Омск должны принять молодежный чемпионат мира, а Санкт-Петербург – взрослый.

Отметим, что комитет по соответствию WADA призвал исполком полностью отстранить Россию от участия в международных турнирах. Заседание исполкома пройдет 9 декабря в Париже.