Зинэтула Билялетдинов: Не давал повода, чтобы обо мне писали гадости Бывший главный тренер «Ак Барса» покинул клуб в апреле этого года.

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о критике в свой адрес по ходу прошлого сезона.

«Я знал, что это делается сознательно, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – По-моему, это не секрет.

Удивительно, что им позволяли такие вещи делать. Мне кажется, я не заслужил того, что в мой адрес делали. Я не идеален. Я не лучший. Но я не давал повода для таких гадостей. Что ж, это теперь их грех. Не мой».

Напомним, Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» в апреле этого года. Он тренировал команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» стал чемпионом России 2006 года и выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).