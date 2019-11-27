Зинэтула Билялетдинов: По ОИ-2014 в Сочи у меня есть серьезные претензии, не буду говорить к кому Сборная России проиграла Финляндии в четвертьфинале домашней Олимпиады.

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от Финляндии (1:3) в четвертьфинале олимпийского турнира в Сочи.

«Для меня это было разочарование, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Не говорю, что я идеальный. И я допускал ошибки. Но у меня есть некоторые претензии. И они достаточно серьезные. Не буду говорить, к кому. Но это помешало. И для меня это удивительно».

Напомним, Билялетдинов возглавлял сборную России с 2011 по 2014 годы. Под его руководством команда стала чемпионом мира (2012), заняла шестое место на чемпионате мира 2013 года и стала пятой на домашней Олимпиаде в Сочи.