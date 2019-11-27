Дмитрий Яшкин: Пару матчей разыгрывались и стали единым целым - Советский спорт
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27 ноября 2019 16:46ХоккейЛипкин Антон

Дмитрий Яшкин: Пару матчей разыгрывались и стали единым целым

«Динамо» идет третьим в Западной конференции.

Форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

В 31 матче регулярного чемпионата 26-летний чех набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+18».

«Ребята действительно помогают, – приводит слова Яшкина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – У нас хорошая тройка, точнее, даже пятерка, понимаем друг друга.

Пару матчей буквально разыгрывались, а потом все на место словно село. И мы стали одним целым. Дай Бог, чтобы и дальше также перло».

Напомним, «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

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