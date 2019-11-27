«Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь», одержав седьмую победу кряду Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

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В основное время матча у казанской команды заброшенной шайбой отметился Никита Лямкин (47-я минута). У новосибирского клуба отличился Виктор Комаров (22).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Артем Галимов.

В следующем матче «Ак Брас», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Сочи», а «Сибирь», потерпевшая восьмое поражение в чемпионате подряд, на выезде встретится с «Йокеритом».