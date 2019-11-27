СКА обыграл «Сочи», одержав седьмую победу в чемпионате подряд Хоккеисты СКА одержали победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

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В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Ярно Коскиранта (17-я и 33-я минуты), Андрей Кузьменко (30) и Сергей Плотников (60). У сочинского клуба отличились Сергей Шмелев (29) и Мальте Стремвалль (37).

В следующем матче СКА, одержавший седьмую победу кряду, в гостях сыграет против рижского «Динамо», а «Сочи» потерпевший третье поражение в чемпионате подряд, на выезде встретится с «Ак Барсом».