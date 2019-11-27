Алексей Кудашов: СКА в нужный момент подтащил вратарь

Главный тренер СКА Алексей Кудашов дал комментарий после победы над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что в этой игре ворота питерцев защищал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
«Отрезками играли, были хорошие и не очень. В нужный момент нас подтащил вратарь, спасибо ему за это. Аскаров вытащил хорошие моменты, оставил нас на плаву, сыграл надежно. Рано или поздно любой хоккеист начинает, посчитали, что ему пора сыграть в КХЛ. Аскаров в Новогорск поедет 10 декабря (речь о подготовительном сборе к МЧМ). Мы будем давать играть всем вратарям, не знаю, сыграет ли Ярослав за СКА еще до отъезда. У нас хорошая молодежь в системе СКА. Сначала привлекаем на тренировки, смотрим ее там, а потом вводим в состав», – цитирует специалиста Sport24.ru.
В следующем матче СКА, одержавший седьмую победу кряду, в гостях сыграет против рижского «Динамо», а «Сочи» потерпевший третье поражение в чемпионате подряд, на выезде встретится с «Ак Барсом».
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