Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов - о победе над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1Б).

– Конечно, мы довольны двумя очками. В атаке хотели по-другому сыграть, более энергично, интереснее, и, кстати, понимали, что будет тяжелая игра, она нам непросто давалась – «Сибирь» здорово была заряжена. Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось, – приводит слова Квартальнова пресс-служба казанской команды.

Добавим, что в следующем матче «Ак Брас», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Сочи».