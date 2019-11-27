Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось

– Конечно, мы довольны двумя очками. В атаке хотели по-другому сыграть, более энергично, интереснее, и, кстати, понимали, что будет тяжелая игра, она нам непросто давалась – «Сибирь» здорово была заряжена. Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось, – приводит слова Квартальнова пресс-служба казанской команды.
Добавим, что в следующем матче «Ак Брас», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Сочи».
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