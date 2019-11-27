Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 23:13Хоккей

Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов - о победе над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1Б).

– Конечно, мы довольны двумя очками. В атаке хотели по-другому сыграть, более энергично, интереснее, и, кстати, понимали, что будет тяжелая игра, она нам непросто давалась – «Сибирь» здорово была заряжена. Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось, – приводит слова Квартальнова пресс-служба казанской команды.

Добавим, что в следующем матче «Ак Брас», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Сочи».

Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:36 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Санкции WADA к России не коснутся Кубков мира и чемпионатов Европы Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых Павел Колобков: Мы чувствуем поддержку международных организаций
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Зажигали вратари и судьи. В Москве и Балашихе сушили «сухари» Вратарская «бабочка» и странный гол в Санкт-Петербурге, сухари Игоря Бобкова и Юлиуса Гудачека, пятое поражение подряд «Нефтехимика» – самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 25.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Шнур и Горький вдохновили Панарина на свою птичку Самый откровенный спортсмен России впервые в «Рейнджерс» набрал три очка, повторил рекорд Павла Буре, нацелился на достижение Яромира Ягра, а первую звезду победного матча с «Миннесотой» (3:2 ОТ) отметил резким ударом вверх левой ногой. 26.11.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Динияр Билялетдинов: Слухи о продаже Миранчука пошли «Локо» во вред Бывший полузащитник «Локомотива» прокомментировал досрочный вылет команды из еврокубков. 27.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
23:13 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось
23:10 Хоккей Алексей Кудашов: СКА в нужный момент подтащил вратарь
22:52 Футбол «Зенит» обыграл «Лион» и вернулся в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов
22:51 Футбол «Челси» в концовке матча упустил победу над «Валенсией»
22:45 Футбол «Зенит» (Россия) - «Лион» (Франция) - 2:0. Как это было
22:06 Хоккей «Витязь» одолел «Нефтехимик» в матче КХЛ
22:05 Хоккей СКА обыграл «Сочи», одержав седьмую победу в чемпионате подряд
21:42 Хоккей «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь», одержав седьмую победу кряду
21:38 Футбол Лавесси сообщил о скором завершении карьеры
21:10 Олимпиада Санкции WADA к России не коснутся Кубков мира и чемпионатов Европы
21:00 Футбол Самуэле Кампо: Хотим выйти из группы победителями, поэтому игра с «Краснодаром» важна для нас
20:50 Футбол Константин Лепехин: История с болельщиками повлияет на Дзюбу
20:48 Футбол Марселиньо: ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно
20:39 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Ждал возможности дать шанс некоторым молодым игрокам
20:34 Футбол Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ»
20:21 ММА Тактаров объяснил, в чем Фергюсон превосходит Хабиба
20:00 Баскетбол Сергей Базаревич: Для попадания в Токио нужно обыгрывать сильные европейские команды
19:52 Футбол Тренер «Кристал Пэлас» подтвердил слухи об интересе к Чалову
19:42 Футбол «Зенит» – «Лион». Стартовые составы команд
19:35 Футбол Президент УЕФА: ЧМ-2018 был организован идеально
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array