Эмиль Галимов: Вратарь у «Сибири» хорошо сыграл Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов - о победе над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1Б).

– «Сибирь» до этого проиграла 7 матчей подряд, поэтому они играли строго от обороны, вратарь у них хорошо сыграл. Поэтому тяжело было сегодня против них играть, – приводит слова Галимова пресс-служба казанской команды.

Добавим, что в следующем матче «Ак Брас», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Сочи».