Малкин набрал пять очков в победном матче против «Ванкувера» Российского нападающего признали первой звездой встречи.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей площадке обыграл «Ванкувер» со счетом 8:6 (2:1, 0:3, 6:2).

Главным героем встречи стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, на его счету дубль и три результативные передачи.

Всего на счету россиянина 19 (6+13) очков в текущем сезоне.

В следующем матче «Питтсбург» встретится на выезде с «Коламбусом». «Ванкувер», также в гостях, сыграет с «Эдмонтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 8:6 (2:1, 0:3, 6:2)

Голы: Гюнтцель (Малкин), 3 — 1:0. Раст (бол., Малкин, Гюнтцель), 13 — 2:0. Миллер, 17 — 2:1. Петтерссон, 28 — 2:2. Виртанен, 39 — 2:3. Годетт, 40 — 2:4. Гюнтцель, 42 — 3:4. Миллер (бол), 43 — 3:5. Годетт, 44 — 3:6. Кахун, 47 — 4:6. Малкин, 48 — 5:6. Астон-Ризе, 51 — 6:6. Летанг (Гюнтцель, Малкин), 57 — 7:6. Малкин (п.в.), 60 — 8:6.