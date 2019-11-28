Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Флориду» - Советский спорт
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28 ноября 2019 09:02ХоккейНечаев Юрий

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Флориду»

Российский форвард забросил 16-ю шайбу в сезоне.

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1).

Одна из шайб в активе российского нападающего Александра Овечкина. В 26 матчах текущего сезона Овечкин набрал 26 (16+10) очков.

Еще один россиянин в составе столичного клуба, Евгений Кузнецов, отметился результативной передачей.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

Для «Пантерз» это поражение стало третьим подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Голы: Овечкин (Кузнецов), 18 — 1:0. Коннолли, 32 — 1:1. Паник, 39:00 — 2:1. Хоффман, 40 — 2:2. Эллер, 46 — 3:2. Лейпсик, 52 — 4:2. Трочек, 56 — 4:3.

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