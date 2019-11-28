«Сент-Луис» обыграл «Тампу», Кучеров и Барбашев заработали по три очка Иван Барбашев стал третьей звездой матча.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на своем льду принимала «Сент-Луис».

Хозяева потерпели поражение со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2).

В составе проигравших три очка (1+2) на свой счет записал российский нападающий Никита Кучеров, набравший, таким образом, 24 (9+15) очка в текущем сезоне.

Еще один россиянин, Иван Барбашев из «Сент-Луиса», отдал в матче три результативные передачи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.

«Блюз» прервали трехматчевую победную серию «Тампы».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Кучеров, 24 — 1:0. Сундквист (мен., Барбашев, Боумистер), 26 — 1:1. Сундквист (Барбашев, Бозак), 29 — 1:2. Чирелли (Макдона, Кучеров), 32 — 2:2. Сэнфорд (Барбашев, Бозак), 49 — 2:3. Шенн (бол.), 52 — 2:4. Пойнт (бол., Кучеров, Шаттенкирк), 55 — 3:4.