Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» Хозяева одержали победу в третьем матче подряд.

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«Рейнджерс» на своем льду обыграли «Каролину» со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне на счету Панарина 32 (12+20) очка в 23 матчах.

Андрей Свечников из «Каролины» записал на свой счет голевую передачу, набрав, тем самым, 28-е (11+17) очко в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Голы: Зибанежад (бол., Фокс, Панарин), 3 — 1:0. Смит, 5 — 2:0. Фокс (Панарин, Гаек), 19 — 3:0. Дзингел (бол., Хэмилтон, Свечников), 35 — 3:1. Фегеле, 36 — 3:2.