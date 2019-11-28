Две передачи Михеева помогли «Торонто» разгромить «Детройт» «Ред Уингз» потерпели седьмое поражение подряд.

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«Детройт» на своей площадке крупно уступил «Торонто» со счетом 0:6 (0:3, 0:3, 0:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард канадского клуба Илья Михеев отметился двумя результативными передачами. Всего на счету нападающего 16 (4+12) очков в 26 матчах текущего сезона.

«Торонто» одержал третью победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Голы: Дермотт (Михеев, Таварес), 2 — 0:1. Бэрри, 3 — 0:2. Таварес (Бэрри, Михеев), 10 — 0:3. Нюландер, 22 — 0:4. Юнссон, 24 — 0:5. Юнссон (бол), 28 — 0:6.