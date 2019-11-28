«Филадельфия» обыграла «Коламбус», Проворов отметился результативной передачей «Флайерз» выиграли вторую игру подряд.

«Коламбус» на своем льду принимал «Филадельфию» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хозяева потерпели поражение со счетом 2:3 (2:1, 0:2, 0:0).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу. Всего Проворов набрал 15 (4+11) очков в 25 матчах текущего сезона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Фолиньо, 5 — 1:0. Питлик, 19 — 1:1. Джонс, 20 — 2:1. Лотон, 24 — 2:2. Жиру (бол., Проворов, Конекны), 37 — 2:3.