Варламов не спас «Айлендерс» от поражения в игре против «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук вновь не играл.

Загрузка... «Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер гостей Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Брассар, 9 — 0:1. Браун, 10 — 1:1. Картер, 37 — 2:1. Рой, 51 — 3:1. Иафалло (п.в.), 58 — 4:1.