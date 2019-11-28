Ничушкин отметился передачей в победном матче против «Эдмонтона» - Советский спорт
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28 ноября 2019 10:05ХоккейНечаев Юрий

Ничушкин отметился передачей в победном матче против «Эдмонтона»

Россиянин провел на льду более 16 минут игрового времени.

«Колорадо» уверенно победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

Одно очко в матче заработал форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин (0+1). Для нападающего это очко стало третьим в сезоне (1+2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Хайра, 14 — 0:1. Кадри, 31 — 1:1. Нието, 44 — 2:1. Маккиннон, 45 — 3:1. О»Коннор (Ничушкин), 46 — 4:1.

В других матчах игрового дня «Вегас» в овертайме обыграл «Нэшвилл» (4:3ОТ), «Аризона» по буллитам одолела «Анахайм» (4:3Б), «Виннипег» разгромил «Сан-Хосе» (5:1), «Оттава» уступила «Бостону» (1:2) и «Калгари» вырвал победу у «Баффало» в овертайме (3:2).

«Нэшвилл» — «Вегас» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Стоун, 8 — 0:1. Смит, 27 — 0:2. Гранлунд, 28 — 1:2. Эллис, 32 — 2:2. Дюшен, 42 — 3:2. Пачоретти, 60 — 3:3. Штястны, 62 — 3:4.

«Аризона» — «Анахайм» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дворак, 4 — 1:0. Гюле, 7 — 1:1. Дворак, 19 — 2:1. Стил, 32 — 2:2. Терри, 50:00 — 2:3. Голигоски, 51 — 3:3.

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: М. Карлссон, 10 — 1:0. Лайне (бол), 14 — 1:1. Густафссон, 19 — 1:2. Шайфли, 24 — 1:3. Рословик, 35 — 1:4. Коннор (п.в.), 55 — 1:5.

«Оттава» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Шабо, 41 — 1:0. Маршан, 46 — 1:1. Хара, 49 — 1:2.

«Баффало» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Броди, 18 — 0:1. Веси (мен.), 27 — 1:1. Улофссон, 42 — 2:1. Ткачак, 45 — 2:2. Линдхольм, 62 — 2:3.

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