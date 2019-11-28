Евгений Малкин: У меня сейчас огромная уверенность в себе

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после победного матча против «Ванкувера» (8:6).
«У меня сейчас просто есть это чувство. Уверенность в себе просто огромная», — цитирует Малкина НХЛ.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» Малкин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
НХЛ признала россиянина первой звездой игрового дня.
Всего на счету нападающего 19 (6+13) очков в текущем сезоне НХЛ.
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