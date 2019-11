Панарин стал первым за 7,5 лет игроком «Рейнджерс», набравшим 20 очков за месяц

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2), после чего на его счету стало 20 (7+13) очков в ноябре.

Artemi Panarin has recorded 7-13—20 in the month of November.



The previous time a @NYRangers skater reached the 20-point mark within a calendar month was March 2012 when both Brad Richards (7-15—22 in 17 GP) and Marian Gaborik (10-10—20 in 17 GP) did so. #NHLStats pic.twitter.com/7Js9SolKzZ