Панарин стал первым за 7,5 лет игроком «Рейнджерс», набравшим 20 очков за месяц Российский форвард сделал две голевые передачи в матче с «Каролиной».

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2), после чего на его счету стало 20 (7+13) очков в ноябре.

Artemi Panarin has recorded 7-13—20 in the month of November.



The previous time a @NYRangers skater reached the 20-point mark within a calendar month was March 2012 when both Brad Richards (7-15—22 in 17 GP) and Marian Gaborik (10-10—20 in 17 GP) did so. #NHLStats pic.twitter.com/7Js9SolKzZ — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 27, 2019

В последний раз игроки «Рейнджерс» достигали этой отметки в марте 2012 года. Тогда это удалось Брэду Ричардсу (7+15) и Мариану Габорику (10+10).

Отметим, что до конца месяца «Рейнджерс» проведет еще два матча – в гостях с «Бостоном» (29 ноября) и «Нью-Джерси» (30 ноября).

Всего в нынешнем сезоне у 28-летнего российского нападающего 32 (12+20) очка в 23 матчах. Он идет седьмым по очкам и восьмым по передачам.