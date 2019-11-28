Зинэтула Билялетдинов: У Ковальчука жесткий характер, но он – спортивный парень В текущем сезоне форвард «рыцарей» отыграл 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

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Бывший тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов высказался об игре Ильи Ковальчука. Ранее стало известно, что нападающий был выведен из состава «Вегас Голден Найтс» по решению тренерского штаба.

«Илюха – он такой… Все его знают. У него характер жесткий. Но он – спортивный парень, очень любит хоккей. Отдается полностью, себя не жалеет нигде. Это ему большой плюс.

Он жаден до того, чтобы играть. Не скажу, что он когда-то плохо тренировался. Такого у Ковальчука нет. Но в карьере не всегда все бывает ровно. Спады тоже случаются, Илья ведь – не машина», – цитирует специалиста «Матч ТВ».