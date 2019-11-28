«Авангард» обыграл «Куньлунь» и одержал вторую победу кряду Встреча прошла в Пекине.

Хоккеисты «Авангарда» нанесли поражение игрокам «Куньлунь Ред Стар» в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Боба Хартли добыли три очка, одолев соперника в серии буллитов – 3:2 Б.

В составе победителей по шайбе забросили Егор Мартынов и Семен Кошелев. В активе последнего также победный буллит. У китайской команды отличились Адам Крэкнелл и Эндрю Миллер.

30 ноября команды проведут еще один матч. Он стартует в 10.00 мск.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» – «Авангард» – 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0)

Голы: Крэкнелл (Спроул, мен), 12:53 – 1:0; Мартынов, 15:45 – 1:1; Кошелев (Семенов), 19:32 – 1:2; Миллер, 24:49 – 2:2; Кошелев (ШБ), 65:00 – 2:3