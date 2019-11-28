«Металлург» дома проиграл ЦСКА, потерпев пятое поражение кряду

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31), у магнитогорской команды отличился Николай Кулемин (57).
После этой игры ЦСКА, набрав 47 очков в 32 матчах, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Металлург», потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате, с 34 очками в 33 встречах сезона расположился на седьмой строчке на «Востоке».
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