Кравец вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец вошел в тренерский штаб Михаила Захарова в сборной Белоруссии, сообщается на сайте федерации хоккея страны.

Отмечается, что белорусская команда с 8 декабря начнет сбор в Минске для подготовки к Кубку шести наций, который пройдет в Будапеште.

Кравец возглавил подольский «Витязь» в мае этого года. На данный момент под его руководством команда занимает шестое место в Западной конференции, набрав 40 очков в 32 матчах.