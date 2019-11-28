«Автомобилист» дома уступил «Барысу»

В основное время у екатеринбургского клуба заброшенной шайбой отметился Аркадий Шестаков (19-я минута), в составе казахстанской команды отличился Ефим Гуркин (51).
В овертайме победный бросок на счету Линуса Виделля (64).
После этой игры «Автомобилист», набрав 36 очков в 31 матче, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 40 очками в 31 встрече сезона расположился на четвертом месте на Востоке.
В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Барыс» на своем льду примет минское «Динамо».
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