Николай Кулемин: Сегодня ЦСКА показал нам, как нужно играть Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин – о поражении команды в домашнем матче против ЦСКА (1:3).

- Знали, против кого мы выходим играть и должны были быть готовы, но опять нас подводит игра в неравных составах, вновь пропускаем в меньшинстве и в большинстве, что вообще непозволительно для команды. Соперник был лучше сегодня. Надо делать выводы и играть лучше в обороне, играть быстрее, играть, чтобы каждый знал, что ему делать. Они нам сегодня показали, как нужно играть, - приводит слова Кулемина пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что «Металлург», потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате, с 34 очками занимает на седьмой строчке на «Востоке». В следующем матче магнитогорский клуб на своем льду сыграет против «Салавата Юлаева».