Николай Цулыгин: Проиграли «Трактору» после глупейшего удаления Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин – о поражении в матче регулярного чемпионата «Трактору» (2:4).

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– После невыразительного начала выровняли матч, начали лучше двигаться, сравняли счет, но жизнь еще раз показывает и доказывает, что в хоккее не бывает мелочей. После глупейшего удаления проиграли матч, – цитирует специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что «Салават Юлаев» набрал 40 очков в 33 встречах сезона и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимская команда в гостях сыграет против «Металлурга».