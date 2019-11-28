Николай Цулыгин: Проиграли «Трактору» после глупейшего удаления

– После невыразительного начала выровняли матч, начали лучше двигаться, сравняли счет, но жизнь еще раз показывает и доказывает, что в хоккее не бывает мелочей. После глупейшего удаления проиграли матч, – цитирует специалиста пресс-служба уфимского клуба.
Добавим, что «Салават Юлаев» набрал 40 очков в 33 встречах сезона и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимская команда в гостях сыграет против «Металлурга».
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