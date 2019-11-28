Владимир Юрзинов: Хорошая победа для «Трактора» во всех аспектах Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов – о победе в матче регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

– Хороший матч, хорошая победа для нас во всех аспектах. Нам очень важно начать выигрывать.

Хорошо, что в концовке реализовали большинство, проявили характер, пришлось два раза забивать, – цитирует специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что для «Трактора» эта победа стала второй в последних восьми матчах чемпионата. Челябинская команда набрала 26 очков в 34 матчах сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.