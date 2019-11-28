Андрей Мартемьянов: Возвращение Дацюка? Пока неизвестно Екатеринбуржцы уступили со счетом 1:2

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов во время послематчевой пресс-конференции против «Барыса» (1:2 ОТ) отметил, что команда заслужила набрать очки в сегодняшней встрече.

– Я считаю, что мы очко приобрели. Тяжелые сейчас времена для команды, много травмированных. Один центральный нападающий у нас в заявке остался – Холланд, а остальные играли на флангах. Возвращение Дацюка после травмы? Пока неизвестно, – сказал Мартемьянов.

Также он поблагодарил свой коллектив за борьбу, отметив блестящую игру сегодняшних вратарей – чеха Якуба Коваржа и канадца Эдварда Паскуале, на двоих отразивших 56 бросков.

На данный момент «Автомобилист» имеет в своем активе 36 очков в 31 матче и занимает шестую строчку в Восточной конференции.

ндрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:2 ОТ).«Один центральный нападающий у нас в заявке остался – Холланд, остальные играли на флангах. Возвращение Павла Дацюка? Нескоро. Точно нескоро. Ещё в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший.Вы ждёте, что «Автомобилист» будет 98 очков набирать за сезон? Да не будет такого! Все спотыкаются, любая команда может обыграть любую. Вам кажется, что мы стали супер-топ-клубом? Это не так. В чемпионате все грызутся, прошла половина сезона, и ничего не ясно никому. Единственное, может, «Ак Барс» оторвался – и всё! Ждать надо серьезной турнирной борьбы. А феерии от нас ждать не надо», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/hockey/news-3911063-pavel-dacjuk-vnov-nadolgo-vybyl-iz-za-travmy.html?utm_source=copypaste