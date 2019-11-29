«Нью-Джерси» одолел «Монреаль», Гусев набрал три очка Встреча прошла на домашней арене «Канадиенс».

Хоккеисты «Нью-Джерси» нанесли домашнее поражение игрокам «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:4.

В составе победителей три голевые передачи отдал российский форвард Никита Кучеров. Таким образом, хоккеист впервые в карьере преодолел рубеж в 10 набранных очков в рамках игры в Национальной хоккейной лиге.

Таким образом, «Монреаль» проиграл в шестом матче кряду, а «Дьяволы» одержали победу во втором матче за последние три игры.

Следующий матч «Канадиенс» проведут против «Филадельфии», а «Нью-Джерси» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры пройдут 30 ноября.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Нью-Джерси» – 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Голы:

1:0 – 7 Галлахер (Дано, Татар)

1:1 – 7 Колман (Зэйджак, Гусев)

1:2 – 8 Зэйджак (Колман, Гусев)

2:2 – 21 Котканиеми (Уэбер, Доми)

2:3 – 23 Вуд (Бутчер, Заха)

3:3 – 29 Армия (Котканиеми, Мете)

3:4 – 31 Боквист (Хишир, Палмиери)

4:4 – 48 Лехконен (Петри, Райлли)

4:5 – 48 Сиверсон (Колман, Гусев)

4:6 – 58 Колман (Симмондс, Зэйджак)