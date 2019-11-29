«Нью-Джерси» одолел «Монреаль», Гусев набрал три очка

Хоккеисты «Нью-Джерси» нанесли домашнее поражение игрокам «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:4.
В составе победителей три голевые передачи отдал российский форвард Никита Кучеров. Таким образом, хоккеист впервые в карьере преодолел рубеж в 10 набранных очков в рамках игры в Национальной хоккейной лиге.
Таким образом, «Монреаль» проиграл в шестом матче кряду, а «Дьяволы» одержали победу во втором матче за последние три игры.
Следующий матч «Канадиенс» проведут против «Филадельфии», а «Нью-Джерси» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры пройдут 30 ноября.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» – «Нью-Джерси» – 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)
Голы:
1:0 – 7 Галлахер (Дано, Татар)
1:1 – 7 Колман (Зэйджак, Гусев)
1:2 – 8 Зэйджак (Колман, Гусев)
2:2 – 21 Котканиеми (Уэбер, Доми)
2:3 – 23 Вуд (Бутчер, Заха)
3:3 – 29 Армия (Котканиеми, Мете)
3:4 – 31 Боквист (Хишир, Палмиери)
4:4 – 48 Лехконен (Петри, Райлли)
4:5 – 48 Сиверсон (Колман, Гусев)
4:6 – 58 Колман (Симмондс, Зэйджак)