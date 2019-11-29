Джон Хайнс: Стоит отдать Гусеву должное, его уверенность растет - Советский спорт
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29 ноября 2019 18:08Хоккей

Джон Хайнс: Стоит отдать Гусеву должное, его уверенность растет

Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс отметил прогресс в игре российского нападающего «Девилз» Никиты Гусева.

- Да, уверенность Никиты растет. Стоит отдать ему должное. Он вовлечен в процесс обучения с первого дня, как приехал сюда. Его атакующие навыки и так видны, но сейчас он стал играть в более высоком темпе, лучше чувствовать себя без шайбы. Он увереннее идет в форчек, что позволяет ему принимать участие в большем числе атак и дает ему больше игрового времени, - приводит слова Ханса пресс-служба НХЛ.

Отметим, что в матче против «Монреаля», который состоялся в ночь с четверга на пятницу, российский форвард записал на свой счет три результативные передачи.

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