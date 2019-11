Питерс уволен с поста главного тренера «Калгари» после обвинений в расизме

Как сообщает TSN, официально об отставке 53-летнего канадского специалиста будет объявлено на специальной пресс-конференции, которую в пятницу вечером проведет генеральный менеджер «Флеймз» Бред Треливинг.

Ранее нападающий «Орландо Солар Бэрс» (ECHL) Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях, допущенных им десять лет назад во время тренировки «Рокфорд Айсхогс» (AHL).

BREAKING: Bill Peters is no longer coach of the Calgary #Flames. GM Brad Treliving will hold a press conference at 12:30pm ET.