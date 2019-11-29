Питерс уволен с поста главного тренера «Калгари» после обвинений в расизме Главный тренер «Калгари» Билл Питерс покинул свой пост после обвинений в расизме.

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Как сообщает TSN, официально об отставке 53-летнего канадского специалиста будет объявлено на специальной пресс-конференции, которую в пятницу вечером проведет генеральный менеджер «Флеймз» Бред Треливинг.

Ранее нападающий «Орландо Солар Бэрс» (ECHL) Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях, допущенных им десять лет назад во время тренировки «Рокфорд Айсхогс» (AHL).