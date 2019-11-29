«Ак Барс» на своем льду уступил «Сочи», прервав свою серию из семи побед Хоккеисты «Ак Барса» проиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:1.

Единственную шайбу в этой встрече на свой счет записал нападающий сочинской команды Степан Старков (52-я минута).

Отметим, что голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин отразил 31 бросок и записал на свой счет второй «сухой» матч в этом сезоне.

После этой игры «Сочи», прервавший свою серию из трех поражений кряду, набрал 30 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», прервавший серию из семи побед подряд в чемпионате, с 51 очком продолжает лидировать на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» дома встретится с московским «Динамо», а «Сочи» на выезде сыграет против «Нефтехимика».