«Локомотив» дома обыграл минское «Динамо» Хоккеисты «Локомотива» обыграли минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

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В составе ярославского клуба заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко (14-я минута), Якуб Накладал (18), Павел Кудрявцев (24), Магнус Пяярви-Свенссон (36), Максим Осипов (43) и Артур Каюмов (55). У минской команды отличились Александр Павлович (3), Райан Спунер (27) и Тему Пулккинен (42).

После этой игры «Локомотив» набрал 37 очков в 33 матчах сезона и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 26 очками в 32 встречах занимают 12-е место.

В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против «Автомобилиста», а «Динамо» в гостях встретится с «Барысом».