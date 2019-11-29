«Сибирь» одержала волевую победу над «Йокеритом», прервав свою серию из восьми поражений Хоккеисты «Сибири» переиграли «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Юусо Пуустинен (9-я минута), Никита Коротков (28) и Микаэль Руохомяя (46, 59), у клуба из Хельсинки отличился Брайан О’Нил (8-я минута).

После этой игры «Сибирь», прервавшая свою серию из восьми поражений в чемпионате подряд, с 35 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 37 очков, занимает восьмую строчку на Западе.

В следующем матче «Сибирь» в гостях сыграет против «Северстали», а «Йокриет» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».