Московское «Динамо» по буллитам победило «Торпедо» Хоккеисты московского «Динамо» по буллитам одержали победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Загрузка... В составе московской команды заброшенной шайбой отметился Михал Чайковски (9-я минута). У нижегородского клуба отличился Даниил Ильян (59). В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Андре Петерссон. Добавим, что в следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Ак Барсом», а «Торпедо» на своем льду примет «Автомобилист».