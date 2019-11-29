Московское «Динамо» по буллитам победило «Торпедо» - Советский спорт
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29 ноября 2019 22:43Хоккей

Московское «Динамо» по буллитам победило «Торпедо»

Хоккеисты московского «Динамо» по буллитам одержали победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе московской команды заброшенной шайбой отметился Михал Чайковски (9-я минута). У нижегородского клуба отличился Даниил Ильян (59).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Андре Петерссон.

Добавим, что в следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Ак Барсом», а «Торпедо» на своем льду примет «Автомобилист».

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