Московское «Динамо» по буллитам победило «Торпедо»

В составе московской команды заброшенной шайбой отметился Михал Чайковски (9-я минута). У нижегородского клуба отличился Даниил Ильян (59).
В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Андре Петерссон.
Добавим, что в следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Ак Барсом», а «Торпедо» на своем льду примет «Автомобилист».
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