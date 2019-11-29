Дмитрий Квартальнов: Много слов не скажешь – ноль голов Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение казанской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1).

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– Много слов не скажешь – ноль голов. Здесь вряд ли возможно выиграть, можно было только взять бросок и попробовать как в прошлом матче (против «Сибири» – 2:1 Б) победить по буллитам. Сегодня это не прошло, – цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс», прервавший серию из семи побед подряд в чемпионате, с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда на своем льду встретится с московским «Динамо».