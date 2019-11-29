Владимир Крикунов: В третьем периоде пытались сохранить результат, но не удалось

- Равная игра с большим количеством моментов как у одних, так и у других ворот. В третьем периоде мы немного ушли в оборону, пытались сохранить результат. Не удалось, ошиблись, к сожалению, немного в конце, - приводит слова Крикунова пресс-служба нижегородской команды.
Добавим, что в следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Ак Барсом».
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