Владимир Крикунов: В третьем периоде пытались сохранить результат, но не удалось Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов – о победе над «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1 Б).

Загрузка...

- Равная игра с большим количеством моментов как у одних, так и у других ворот. В третьем периоде мы немного ушли в оборону, пытались сохранить результат. Не удалось, ошиблись, к сожалению, немного в конце, - приводит слова Крикунова пресс-служба нижегородской команды.

Добавим, что в следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Ак Барсом».