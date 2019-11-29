Шайба Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном» Хоккеисты «Рейнджерс» в овертайме проиграли «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В основное время в составе команды из Нью-Йорка заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич (15-я минута) и Филип Хитил (27), которому ассистировал Артемий Панарин. У «Брюинз» отличился Шон Курали (39) и Давид Пастрняк (45).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Давид Крейчи (62)

В следующем матче «Рейнджерс», прервавшие свою серию из трех побед, в гостях сыграют против «Нью-Джерси», а «Бостон», одержавший шестую победу подряд, на своем льду встретится с «Монреалем».