Голы Кузгнецова, Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй» У Кучерова три передачи.

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«Вашингтон» одержал победу над «Тампой-Бэй» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан защитник «столичных» Дмитрий Орлов, вторая шайба в сезоне которого принесла команде победу. Также на его счету результативная передача на форварда Александра Овечкина, сравнявшего счет в третьем периоде. Теперь на счету 34-летнего нападающего 27 (17+10) очков в 27 матчах чемпионата. У еще одного российского легионера «Вашингтона» – Евгения Кузнецова также гол + пас. У него стало 25 (11+14) очков в сезоне.

В составе «Тампы-Бэй» один гол на счету защитника Михаила Сергачева, а форвард Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 35 бросков.

«Вашингтон» набрал 41 очко и сравнялся с «Бостоном», лидирующим во всей лиге. У «Тампы-Бэй» стало 27 очков, команда занимает пятое место в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 30 ноября «Тампа-Бэй» сыграет дома с «Каролиной», а «Вашингтон» – в гостях с «Детройтом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Тампа-Бэй» – 4:3 OT (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Кузнецов, 26 (бол). Врана, 44. Овечкин (Орлов), 52. Орлов (Кузнецов), 64 – Пойнт (Кучеров), 19 (бол). Сергачев (Кучеров), 25. Киллорн (Кучеров), 39.

Вратари: Холтби (27/30) – Василевский (31/35).