Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Чикаго»

«Колорадо» обыграл «Чикаго» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «лавин Нэтан Маккиннон, на счету которого гол и три результативные передачи. Теперь у 24-летнего канадца 39 (16+23) очков, и он занимает пятое место в списке бомбардиров сезона.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил свою вторую шайбу в сезоне.
«Колорадо» набрал 32 очка и поднялся на третье место в Центральном дивизионе. «Чикаго» с 25 очками остается на последнем месте.
В субботу команды вновь сыграют друг с другом в Денвере.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Колорадо» – 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Голы: Смит, 10. Кейн, 40 – Маккиннон, 1. Грейвс, 4. Макар, 13 (бол). Ничушкин, 30. Комфер, 32.
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