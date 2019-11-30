«Сент-Луис» победил «Даллас», у Барбашева два очка Российский форвард набрал очки во втором матче подряд.

«Сент-Луис» выиграл у «Далласа» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «блюзменов» Райан О’Райлли, забросивший победную шайбу, а перед этим ассистировавший Колтону Парайко.

Также 2 (1+1) очка набрал российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев. Теперь на его счету 12 (3+9) очков в нынешнем сезоне.

«Сент-Луис» набрал 38 очков и продолжает возглавлять Западную конференцию. «Даллас» с 32 очками опустился в зону wild card Запада.

В следующих матчах 30 ноября «Сент-Луис» примет «Питтсбург», а 1 декабря «Даллас» сыграет в гостях с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Сент-Луис» – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Хинтц, 57 – Парайко, 16. О’Райлли (Барбашев), 58. Барбашев, 60.