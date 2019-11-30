«Сент-Луис» победил «Даллас», у Барбашева два очка

«Сент-Луис» выиграл у «Далласа» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «блюзменов» Райан О’Райлли, забросивший победную шайбу, а перед этим ассистировавший Колтону Парайко.
Также 2 (1+1) очка набрал российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев. Теперь на его счету 12 (3+9) очков в нынешнем сезоне.
«Сент-Луис» набрал 38 очков и продолжает возглавлять Западную конференцию. «Даллас» с 32 очками опустился в зону wild card Запада.
В следующих матчах 30 ноября «Сент-Луис» примет «Питтсбург», а 1 декабря «Даллас» сыграет в гостях с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Сент-Луис» – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Хинтц, 57 – Парайко, 16. О’Райлли (Барбашев), 58. Барбашев, 60.
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