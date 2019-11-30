Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ Капитан «Вашингтона» сравнялся с Селянне.

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (4:3 Б).

Таким образом, 34-летний российский нападающий в 255-й раз за карьеру в НХЛ помог «столичным» реализовать численное преимущество, что позволило ему догнать по этому показателю финна Теему Селянне и выйти на третье место. Теперь впереди Овечкина только Дэйв Андрейчук (274 гола) и Бретт Халл (265).

Всего на счету капитана «Вашингтона» 1238 (675+563) очков. Он занимает 12-е место в истории лиги по голам и 39-е – по очкам.

В следующем матче 30 ноября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Детройтом».