Дмитрий Орлов: Василевский стал гадать и пропустил «Вашингтон» победил «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал свой победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (4:3 OT).

«Сначала я думал отдать пас, – приводит слова 28-летнего российского защитника официальный сайт лиги. – Я видел, что (Том) Уилсон идет на дальнюю штангу. Но решил бросать. Думаю, что (Андрей) Василевский стал немного гадать, поэтому и пропустил».

Отметим, что на счету Орлова в этом матче также результативная передача на капитана команды Александра Овечкина, сравнявшего счет в третьем периоде. Теперь на его счету 10 (2+8) очков в 27 матчах сезона.

В следующем матче 30 ноября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Детройтом».