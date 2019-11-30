Вадим Шипачев: Разберемся в ошибках, из-за которых не дотерпели до победы в основное время

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1 Б) в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.
«Получился хороший матч, в котором было много моментов и у «Динамо», и у «Торпедо», но здорово сыграли оба вратаря, – приводит слова 32-летнего капитана бело-голубых официальный сайт лиги. – Во втором периоде намеренно инициативу не отдавали, просто пошли удаления. Не сумели дотерпеть до победы в основное время из-за ошибок, в которых будем разбираться».
Напомним, в основное время у «Динамо» забил защитник Михал Чайковски, а в серии буллитов решающей стала попытка шведа Андре Петерссона.
В следующем матче 1 декабря «Динамо» сыграет в гостях с «Ак Барсом».
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