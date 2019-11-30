Панарин установил рекорд «Рейнджерс» Форвард набрал 23 очка в ноябре.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым в истории игроком «Рейнджерс», набравшим 23 очка в ноябре.

В пятницу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3) 28-летний российский нападающий помог отличиться чеху Филипу Хитилу. После чего на его счету стало 23 (7+16) очков в нынешнем месяце.

Отметим, что Панарин набирал как минимум одно очко в 20 из 24 матчах команды в нынешнем сезоне. Всего на его счету 33 (12+21) очка, и он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Рейнджерс» занимают шестое место в столичном дивизионе, отставая на четыре очка от зоны плей-офф.

В следующем матче 30 ноября «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Нью-Джерси».